Рогозин перечислил основные проблемы космической отрасли России

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Среди основных проблем космической отрасли в РФ глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин назвал коррупцию, непрофессионализм и издержки при производстве.

Такое заявление руководитель госкорпорации сделал на конференции в Москве в четверг. По его словам, "Роскосмос" планирует решить большую часть проблем космической отрасли за 2-3 года.

Кроме того, в ходе конференции Рогозин заявил о построении эффективной системы антикоррупционного аудита в "Роскосмосе".

"Своего рода рукотворный смерч, который позволяет быстро наводить порядок", - охарактеризовал глава госкорпорации созданную систему. По его словам, в данный момент в "Роскосмосе" действует система "нулевой терпимости" к коррупции.