Минэкономразвития собралось перезапустить институт госпрограмм

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Минэкономразвития РФ разработало концепцию системы управления государственными программами, призванную устранить многочисленные недостатки действующего механизма.

Сейчас при формировании перечня и структуры госпрограмм нет системного подхода, а низкое качество целеполагания размывает направленность госполитики, отмечает Минэкономразвития во введении в концепцию, с которой ознакомился "Интерфакс". Излишняя бюрократизация делает "крайне трудоемким" процесс составления, утверждения и корректировки госпрограмм, особенно с учетом того, что любые изменения должно утверждать правительство.

Министерство констатировало, что госпрограммы так и не стали ядром системы госуправления, так как решения об изменении политики, в том числе бюджтных расходов, "происходят вне контура госпрограмм", которые сами стали носить "аналитический характер". Эта тенденция усилилась после появления в 2018 году нового инструмента реализации госполитики - национальных проектов.

В новой системе управления Минэкономразвития предлагает выделить три уровня принятия решений: правительство, управляющий совет госпрограммы, проектный комитет федерального проекта. Правительство утверждает перечень и основные параметры госпрограмм, а также назначает кураторов из числа вице-премьеров. Куратор формирует управляющий совет и определяет руководителей федеральных проектов из числа министров (либо берет руководство на себя). Наконец, руководитель федерального проекта формирует проектный комитет для управления одним или несколькими проектами.

Эта схема, как рассчитывает Минэкономразвития, позволит исключить "двойные контуры управления, мониторинга и контроля", а разделение проектных и процессных направлений деятельности - повысить эффективность. Гибкость и скорость принятия решений должны увеличиться за счет перераспределения полномочий и сфер ответственности, создания прозрачного механизма урегулирования разногласий и упрощения регламентных процедур.

Все процессы Минэкономразвития предлагает перевести на единую цифровую платформу стратегического и бюджетного планирования.

Правительство каждый год в срок до 1 мая должно будет рассматривать доклад о результатах и основных направлениях социально-экономической политики.

К концепции прилагается план-график перехода к новой системе управления госпрограммами. Планируется, что положение ней будет утверждено правительством к 1 февраля 2020 года. В январе-феврале планируется распределить кураторство госпрограмм между вице-премьерами и утвердить составы управляющих комитетов.