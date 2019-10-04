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Инвалидов в Саратовской области возили на гемодиализ в машине с овощами

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Жителей поселка Дергачи Саратовской области перевозят на процедуру гемодиализа в город Энгельс в машине для хозяйственных нужд районной больницы.

Видео было опубликовано в паблике volodin.saratov в соцсети "ВКонтакте" в пятницу. "500 км. Восемь часов в дороге. От Дергачей до Энгельса. Инвалиды первой группы. На гемодиализ. В машине, где перевозят овощи!"- говорится в комментарии к видеозаписи.

В таких условиях больных возят на жизненно важную процедуру несколько раз в неделю, отмечается в посте. "Каких еще видео изощренных способов перевозки людей ждать из районов области? Интересно, главврач больницы пробовал ездить в Энгельс, сидя на вилках капусты?" - задается вопросом автор поста.

В свою очередь в региональном Минздраве Интерфаксу" завили, что в данном случае виноват главный врач Дергачевской районной больницы, который плохо организовал доставку пациентов в медучреждение.

"Очевидно, что хозяйственная и лечебная деятельность должны быть разграничены. Главному врачу поручено лично извиниться перед пациентами",- сказал представитель министерства.

Собеседник агентства отметил, что для доставки жителей области в специализированные клиники на гемодиализ "используется транспорт, не выполняющий функции автомобилей скорой медицинской помощи". "В любом случае поездка пациентов с достаточно серьезным и тяжелым заболеванием должна соответствовать необходимому уровню комфорта. Этого мы требуем от всех главных врачей районных больниц", - заявили в Минздраве.

При этом в министерстве напомнили, что из областного бюджета выделены средства на организацию доставки больных с хронической почечной недостаточностью в прикрепленные гемодиализные центры.

"Главным врачам это известно и на это указано. Равно как и на персональную ответственность за недопустимость подобных ситуаций впредь", - резюмировал представитель Минздрава области.

Саратовская область Дергачи Минздрав

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