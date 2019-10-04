Заподозренные в вымогательстве росгвардейцы выбросили жертву из машины, скрываясь от погони

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Красносельский суд в Петербурге арестовал до 1 декабря сотрудников Росгвардии Константина Семенцова и Юрия Цветкова, которых подозревают в вымогательстве взятки у мигранта и краже у него телефона, а также в наезде на полицейского. Об этом сообщила объединенная пресс-служба городских судов.

По версии следствия, 1 октября подозреваемые ехали на служебной машине по Красносельскому району, к которому относится их батальон. Они остановили мигранта и потребовали у него 7000 рублей, чтобы они не привлекли его к административной ответственности. Из его документов они открыто похитили 1900 рублей и велели принести им позднее еще 5000 по назначенному адресу.

Мигрант пожаловался в полицию, там ему предложили передать остаток денег росгвардейцам уже под контролем оперативников.

Он пришел по назначенному адресу, сел в машину подозреваемых и передал им деньги. К автомобилю подошли сотрудники полиции. Цветков наехал на одного из них, как полагает следствие, понимая, что это сотрудник правоохранительных органов. Обвиняемые скрылись. Полицейские открыли огонь по их машине и попали в мигранта, который не успел выскочить.

После этого подозреваемые стукнули мигранта по голове, забрали у него телефон стоимостью 17 тысяч рублей и высадили, не оказав помощи.

Суд отметил, что задержанные, "являясь сотрудниками правоохранительных органов, присягнув на верность России и своему народу, зная, что потерпевший находится в машине с пулевым ранением в области головы, не только не оказали ему медпомощь, но и просто оставили его в безлюдном месте без средств связи".

От дачи показаний росгвардейцы отказались. Их защита просила поместить их под домашний арест. "Цветков рассказал, что жениться хочет", - отметили в пресс-службе.

Им вменили статьи "мелкое взяточничество", "превышение должностных полномочий", "грабеж", "применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти".