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Микроавтобус с пассажирами перевернулся в Якутии

В числе пассажиров были трое китайских граждан

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Микроавтобус опрокинулся в Алданском районе на 930 км федеральной автодороги "Лена", шесть пассажиров получили травмы, сообщает пресс-служба ГИБДД Якутии.

"Водитель 1983 г. р., управляя автомобилем Toyota Hiace, следуя из Благовещенска в Якутск, не справился с управлением и допустил съезд в кювет и опрокидывание транспортного средства", - говорится в сообщении.

В момент аварии в салоне микроавтобуса находились 11 пассажиров, шесть из них получили травмы. Пострадавшие были доставлены в Мегино-Кангаласскую центральную районную больницу. Детей среди пострадавших нет.

"Среди пассажиров находились трое граждан КНР, которые оказались в числе травмированных", - отмечается в сообщении.

По информации пресс-службы, стаж водителя составляет более 14 лет. Мужчина на регулярной основе занимается перевозкой пассажиров, необходимые документы имеются, в машине установлен тахограф. Освидетельствование показало, что водитель трезв.

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