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Госиспытания авиабомбы "Дрель" оказались под угрозой из-за непогоды

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Государственные испытания новой бомбы "Дрель", вероятно, не удастся завершить в 2019 году, сообщил "Интерфаксу" глава концерна "Техмаш" Владимир Лепин.

"Это же авиация. Видите, погода какая? А дальше - только хуже", - сказал Лепин, отвечая на вопрос, будут ли завершены госиспытания "Дрели", как планировалось, в 2019 году.

О том, что госиспытания "Дрели" планируется завершить до конца года, в июне на форуме "Армия-2019" сообщила пресс-служба "Техмаша".

О создании "Дрели" было впервые заявлено в 2016 году, тогда же начались госиспытания бомбы. Она будет применяться самолетами оперативно-тактической авиации. Замглавы "Техмаша" Александр Кочкин сообщал, что бомба поступит на вооружение истребителя пятого поколения Су-57.

"Дрель" - планирующая авиабомба, разработанная НПО "Базальт" (предприятие "Техмаша"). Она предназначена для уничтожения бронетанковой техники, наземных РЛС, пунктов управления энергетических установок и зенитных ракетных комплексов. По сообщениям разработчика, бомбу практически невозможно распознать на радарах.

Дальность планирования бомбы превышает 30 км, что позволяет использовать ее без захода в зону действия ПВО противника. Для навигации "Дрель" использует систему ГЛОНАСС.

Техмаш Владимир Лепин Дрель

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