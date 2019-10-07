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Волки покусали четырех человек на Ставрополье

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - В селе Каясула на Ставрополье зафиксированы случаи нападения на людей волков, предположительно больных бешенством, сообщили "Интерфаксу" в управлении ветеринарии края в понедельник.

В результате этих нападений четыре человека были госпитализированы.

По словам собеседника агенства, на хищников организовали облавную охоту, на которой удалось убить одного зверя и ранить еще двух. Тело убитого волка направили на экспертизу, чтобы исследовать на предмет бешенства.

Представитель управления ветеринарии пояснил, что специалисты связывают агрессию напавших волков с заболеванием бешенством.

Ставрополье

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