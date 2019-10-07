Профицит консолидированного бюджета РФ в январе-августе составил почти 4 трлн рублей

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Консолидированный бюджет РФ в январе-августе 2019 года исполнен с профицитом 3 трлн 982,3 млрд рублей, сообщается в отчетности на сайте Федерального казначейства.

Доходы консолидированного бюджета за этот период составили 25 трлн 657,8 млрд рублей, расходы - 21 трлн 675,5 млрд рублей.

Федеральный бюджет был исполнен с профицитом 2 трлн 674,3 млрд рублей при доходах 13 трлн 256,7 млрд рублей и расходах 10 трлн 582,4 млрд рублей. По ранее опубликованной предварительной оценке Минфина, профицит федерального бюджета в январе-августе составил 2 трлн 560,6 млрд рублей, или 3,7% ВВП.

Профицит консолидированного бюджета регионов по итогам восьми месяцев сложился на уровне 1 трлн 13,7 млрд рублей при доходах 8 трлн 627,0 млрд рублей и расходах 7 трлн 613,3 млрд рублей.

Бюджеты государственных внебюджетных фондов исполнены с профицитом 209,9 млрд рублей (доходы - 7 трлн 335,1 млрд рублей, расходы - 7 трлн 125,2 рублей.