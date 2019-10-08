В Кремле не нашли поздравлений Путину с днем рождения от Трампа и Зеленского

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что к вечеру понедельника, 7 октября, он не видел поздравлений президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского российскому лидеру Владимиру Путину с днем рождения.

"Или их нет, или они могут поступить позже - здесь я точно не знаю, иногда просто по дипломатическим каналам (почта) может поступать с задержкой. А, может, и вообще не поступить", - сказал Песков.

7 октября российскому лидеру исполнилось 67 лет. В преддверии своего дня рождения Путин в компании с министром обороны Сергеем Шойгу отправился в сибирскую тайгу, где полюбовался Енисеем и пособирал грибы.