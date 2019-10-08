Проект об опытной эксплуатации беспилотных автомобилей отозвали на доработку

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Авторы законопроекта об опытной эксплуатации инновационных транспортных средств (беспилотников) отозвали документ для его доработки. Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по строительству и транспорту Евгений Москвичев на заседании комитета во вторник.

"Коллеги (депутаты, авторы законопроекта) отозвали. Он (законопроект) будет переделываться. (. . .) этот законопроект написан вразрез с законом о безопасности дорожного движения. В законе о безопасности дорожного движения чётко написано, что такое автомобиль, что он должен быть сертифицирован, что он (. . .) должен иметь ОСАГО и всё остальное. К сожалению, в этом законопроекте этого нет", - сказал Москвичев.

"Если он (беспилотный автомобиль) движется, никто не понимает, беспилотный он или пилотный, там водитель, в случае ДТП никаких опознавательных знаков, ни ответственности", - сказал он.

Он отметил, что законопроект предусматривает получение "какого-то специального разрешения", чтобы испытания проводить.

"Есть не только полигоны, но и части дорог, на которых можно использовать. Мы понимаем, что по Москве они тоже едут, но внутри сидит лицо, которое отвечает за его управление. Дай бог, чтобы во время испытания не было дорожно-транспортного происшествия с человеческими жертвами", - отметил депутат.

"Мы попросили их написать по-другому, пройти все правила игры, которые положены при получении сертификации любого транспортного средства, а дальше мы только "за", - заверил Москвичев.

Депутат Госдумы Сергей Тен, в свою очередь, отметил, что Россия по уровню регулирования беспилотных автомобилей находится на 22-м месте в мире по рейтингу Сбербанка России. "Мы за последний год пропустили вперед Норвегию, Финляндию, Израиль и Венгрию, за нами Мексика и Индия", - сказал он.

Отозванный законопроект регулировал вопросы, связанные с опытной эксплуатацией инновационных транспортных средств, включая высокоавтоматизированные транспортные средства, на автомобильных дорогах общего пользования РФ.