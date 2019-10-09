Россияне за год получили 32 млрд руб. компенсаций за нарушение потребительских прав

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Сумма компенсаций россиянам за нарушение их потребительских прав выросла за четыре года почти на четверть, сообщила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

"По данным Верховного Суда Российской Федерации, ежегодно растет сумма возмещения потребителям по искам, связанным с защитой их прав: в 2012 году это было чуть больше 12 млрд рублей, в 2014 - 26 млрд, а в 2018 - было возмещено 32 млрд рублей", - сказала Попова в среду на "парламентском часе" в Совете Федерации.

Она отметила, что Роспотребнадзор подал свыше 23 тыс. исков в защиту неопределенного круга потребителей и почти 22 тыс. исков - в защиту конкретных потребителей.

По словам Поповой, ведомство в 2018 году участвовал в 17 тыс. судебных заседаний, то есть в каждом 15-м судебном разбирательстве по делам о защите прав потребителей. "Годом ранее этот показатель составлял 1 к 20", - добавила руководитель федерального агентства.

В ходе выступления в Совфеде Попова также рассказала, что россияне изменили привычки при покупке товаров - стали более разборчивыми и внимательными.

"Время безудержного шопинга прошло. Тренд нового поколения покупателей - покупать реже, но качественные товары", - сказала Попова. По данным опросов, которые привела глава Роспотребнадзора, 40% респондентов заявляют, что читают информацию на этикетке перед каждой покупкой. Причем этот показатель выше, чем в Европе, где этикетки читает треть покупателей, обратила внимание Попова.