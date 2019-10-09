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Новостройки обяжут сдавать с социальной инфраструктурой

Это детские сады, школы, поликлиники, скверы и квартиры для участковых

Новостройки обяжут сдавать с социальной инфраструктурой
Фото: Марина Лысцева/ТАСС

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - В Госдуме предложили принять законопроект об обязательной сдаче застройщиком новых микрорайонов с социальной инфраструктурой, благоустройством и жильем для участкового полиции, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе правительственного часа с участием вице-премьера Виталия Мутко.

"Мы можем принять такую норму, и это будет закон прямого действия, обязывающий сдавать микрорайоны при комплексной застройке, учитывающий вопросы с социальной структурой: поликлиника, школа, детский садик, сквер, место для отдыха с детьми, чтобы учитывались транспортные вопросы. (...) Мы инициируем такой законопроект", - сказал Володин.

"Пускай они (поправки в законодательство - ИФ) будут с отложенными сроками действия, но это поставит перед нашими регионами и муниципалитетами задачу, что с 2021 года у нас уже не будет микрорайонов, где параллельно с вводом жилья не строятся садики, школы", - подчеркнул он.

Володин отметил, что есть еще вопрос закрепления в каждом новом микрорайоне опорного пункта участкового полицейского с квартирой для него. По его словам, сейчас в микрорайонах часто работают полицейские, которые могут жить на другом конце города, и их невозможно найти после окончания рабочего дня.

"А сейчас мы сталкиваемся с тем, что жилье сдают, это бетонные коробки, а дальше ищите средства на поликлинику, школу и думайте, как этот вопрос решать, а тот, кто решение принимал, их уже нет", - сказал он.

Госдума Вячеслав Володин

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