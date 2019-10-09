Башкирия пятикратно увеличит расходы на сохранение государственных и родных языков

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Глава Башкирии Радий Хабиров увеличил более чем в пять раз финансирование программы сохранения и развития государственных языков, а также языков народов Башкирии с 2019 по 2024 годы. Ранее на нее выделялось 683 млн рублей из бюджета региона, постановление Хабирова увеличило эту сумму до 3,7 млрд рублей.

На подпрограмму "Русский язык" будет выделено 32 млн рублей, на "Башкирский язык" - 172,5 млн рублей, на "Родные языки" - 3,57 млрд рублей.

Государственными языками в Башкирии являются русский и башкирский языки. По данным Минобразования региона, в школах в качестве родных изучаются русский и башкирский, татарский, чувашский, марийский, удмуртский, мордовский, украинский, немецкий, белорусский и латышский. Кроме того, в воскресных школах преподают башкирский, татарский, чувашский, марийский, армянский, иврит, польский, украинский и немецкий.

Программа включает научные и социологические исследования, выпуск учебной и художественной литературы, подготовка специалистов по синхронному переводу с русского на башкирский язык и наоборот, разработка мобильного приложения-самоучителя башкирского языка, фольклорные фестивали, расширение преподавания национальных языков в школах и вузах и другие.