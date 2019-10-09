На дне Чудского озера нашли фундамент церкви XV века

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Экспедиция к месту Ледового побоища в Псковской области обнаружила на дне Чудского озера фундамент церкви XV века. Об этом сообщил декан географического факультета Российского государственного педагогического университета Дмитрий Субетто.

По его словам, фундамент расположен в 1,5 км от берега на глубине порядка одного метра. Возраст, согласно летописям, XV век, 1450-е годы.

Как отметил ученый, в ходе поиска места Ледового побоища участники экспедиции установили, что глубина озера не превышает двух метров, также обнаружены отдельные глубокие ложбины.

"Когда мы решили смоделировать, как выглядел район исследований 800 лет назад, если мы минусуем на полтора-два метра, оказывается, что эта территория была сушей", - отметил декан.

В следующем году специалисты проведут работы по бурению озерных отложений, чтобы определить скорость их накопления.

Ученые планируют провести работы на небольших озерах рядом с Чудским, реконструировать, какие были палеоклиматические параметры в тот период времени, какой был климат и дать описание того периода.

В ближайшее время планируется провести работы по локализации места побоища.

Ранее министр культуры Владимир Мединский сообщал, что в 2021 году в рамках празднования 800-летия Александра Невского по всей России пройдет более 130 мероприятий, в том числе направленных на популяризацию имени Александра Невского в СМИ и соцсетях. Уже ведется реставрация трех религиозных объектов, связанных с его памятью. Также с патриаршим советом отобран и согласованы объекты культурного наследия, которые будут отреставрированы к юбилею полководца.

Военно-историческим обществом в Ленинградской области проводится работа по созданию масштабного музейно-выставочного комплекса "Ледовое побоище". Объявлен конкурс на определение лучшего художественного решения памятника Александру Невскому, который планируется установить около Чудского озера.