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ХроникаПутин: пресс-конференция - 2019Обновлено в 16:01

В Пскове из-за ветра обрушилась усадьба XIX века

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - В Пскове из-за сильного ветра частично обрушился памятник регионального значения, главный дом городской усадьбы Ивановой у церкви Козьмы и Дамиана с Примостья (постройка второй половины XIX - начала XX веков). Это случилось в четверг, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Собственник здания планирует разобрать завалы до конца дня, полностью демонтировать второй этаж и затянуть первый баннером на усиленных конструкциях, добавили в мэрии.

Комитет по охране объектов культурного наследия Псковской области выступил против разборки конструкции аварийного здания и пожалуется на эти действия в полицию, заявила глава комитета Наталья Тихомирова.

Предыдущие собственники объекта привлекались к административной ответственности за его ненадлежащее содержание.

Городская усадьба жены штабс-капитана Елены Александровны Ивановой сложилась во второй половине XIX века. До революции среди владельцев дома были жена Каземира Людвиговича Богданова и солецкий мещанин Матвей Перфильевич Рындин. В начале 1900-х годов в доме располагалась бакалейная лавка, фруктовая лавка и склад крестьянина Витебской губернии Никитина и люцинского мещанина Феногена Федорова.

После революции усадьбу национализировали и ее постройки стали жилыми. В 1982 году дом был признан аварийным, и его решили расселить. С этих пор главный корпус и флигель не ремонтировали и в нем продолжали жить люди. В 1990-х годах были разобраны каменный сарай и полукаменный двухэтажный флигель. В 2007 году дом горел.

Здание имеет градостроительное значение, сохраняя масштаб застройки вблизи церкви Козьмы и Дамиана с Примостья. Оно является примером городской усадьбы, характерным для рядовой застройки Запсковья рубежа веков и отражающим быт псковских мещан и их приспособление к изменяющейся жизни при капитализме.

Усиление ветра отмечалось в Ленинградской, Новгородской и Псковской областях вечером в среду. Из-за обрывов проводов в этих регионах без света оказались около 30 000 человек. В Петербурге ветром повалило больше 300 деревьев. В Москве ветер усилился утром в четверг.

Псков Ленинградская область Новгородская область Петербург Псковская область

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