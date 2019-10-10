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Китайцев под Красноярском оштрафовали на 1 млн руб. за попытку подкупа сотрудника ФСБ

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Боготольский районный суд Красноярского края приговорил двух граждан КНР к штрафу в 500 тыс. рублей каждого за попытку дать взятку сотруднику ФСБ, сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

Суд установил, что в феврале 2019 года двое китайцев, проживающие в городе Боготол и занимающиеся переработкой и продажей древесины, предложили сотруднику отдела краевого УФСБ в городе Ачинск 60 тыс. рублей за "оказание общего покровительства".

После отказа сотрудника УФСБ иностранцы были задержаны и арестованы. Они признаны виновными по п."а" ч.4 ст.291 УК РФ (дача взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий группой лиц по предварительному сговору). Свою вину китайцы признали, они также оказывали содействие следствию, отмечают в прокуратуре.

По результатам рассмотрения уголовного дела суд при вынесении приговора учел полное признание вины и раскаяние в содеянном обвиняемых, а также наличие у них на иждивении малолетних детей.

Переданные в качестве взятки деньги были конфискованы государством.

ФСБ Красноярский край Китай

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