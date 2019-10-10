В Самаре вынесли обвинительный приговор трем полковникам ФСБ

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Самарский гарнизонный военный суд в четверг вынес приговор бывшим сотрудникам ФСБ, признав их виновными во взяточничестве и мошенничестве, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе суда.

Экс-заместитель начальника службы экономической безопасности Самарского управления ФСБ Сергей Гудованый получил по совокупности преступлений наказание в виде 20 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима и штрафу в 90,5 млн рублей. Гудованый лишен звания полковник запаса и ордена Мужества.

Экс-начальник отдела "М" УФСБ по Самарской области Павел Чермашенцев приговорен к 4 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима и штрафом в 400 тыс. рублей. Он лишен воинского звания полковник запаса.

Посредники во взятках полковник Александр Переточкин, бизнесмены Алексей Пашкевич и Сергей Булатов приговорены к реальным срокам лишения свободы. Переточкин получил наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима и штрафу в 60 млн рублей. Он лишен воинского звания полковник и наград.

Пашкевич получил 7 лет лишения свободы в колонии общего режима и оштрафован на 700 тыс. рублей, Булатов приговорен к 5 годам заключения в колонии общего режима и штрафу в 500 тыс. рублей.

По версии следствия, с марта 2016 года по март 2018 года Гудованый и Чермашенцев получили 2,5 млн рублей посредством банковских переводов на счета подконтрольной организации от руководства коммерческой фирмы. Деньги были отправлены за то, чтобы не были обнаружены нарушения в деятельности принадлежащих фирме перевалочных баз нефти на территории Самарской области.

Было возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки), предусматривающей наказание в виде лишения свободы до 15 лет со штрафом в размере до 70-кратной суммы взятки. Кроме того, уголовное дело было возбуждено в отношении посредников во взяточничестве (часть 4 статьи 291.1 УК РФ).

Согласно материалам дела, с марта 2016 по март 2018 года Гудованый и Чермашенцев ежемесячно получали взятки в размере свыше 1 млн рублей от руководства ООО "Межотраслевое объединение "ТНП". Деньги переводились на подконтрольную подозреваемым силовикам фирму "Сарнефтетрейд", а также передавались через посредников