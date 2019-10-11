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"Ъ" узнал о проверке будущих водителей на хронический алкоголизм

Кроме того, ужесточат проверку на употребление психоактивных веществ

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Минздрав принял приказ, обязывающий получающих права и возвращающих их после лишения водителей проходить тест на хронический алкоголизм, сообщает газета "Коммерсантъ".

Тест покажет наличие в крови карбогидрат-дефицитного трансферрина - маркера, свидетельствующего о хроническом алкоголизме. Ранее направление на анализ выдавалось на усмотрение врача. При концентрации вещества выше 1,2%, будущий водитель отправится в наркодиспансер, а вопрос о выдаче прав будет решаться с помощью "инструментальных и лабораторных исследований".

Водителям также придется сдавать мочу на анализ в форме экспресс-теста, который выявит употребление психоактивных веществ: опиатов, каннабиноидов, амфетамина, кокаина, метадона, барбитурата. Если по результатам экспресс-теста в организме присутствует одно из веществ, в лаборатории проведут специальный тест с помощью хроматографов.

Сейчас приказ находится на регистрации в Минюсте.

Эксперты, опрошенные "Ъ", отмечают, что новые правила "оставляют много вопросов". В частности, юридические последствия выявления наркотических веществ, которые могут привести к административному аресту до 15 суток. Также они отмечают, что наличие веществ в организме не свидетельствует о наркомании, а уровень CDT может быть высоким из-за некоторых заболеваний печени. Кроме того, они предупреждают об увеличении стоимости справок из-за введения нового обязательного теста и роста предложения на черном рынке справок.

Минздрав Минюст

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