Врачи не будут передавать в МВД результаты теста на наркотики кандидатов в водители

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Добровольное тестирование кандидатов в водители на психоактивные вещества перед получением или возвратом водительских прав не предполагает, что результаты отправят в полицию для возбуждения административного дела о об употреблении наркотиков, сообщил главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава России Евгений Брюн.

"В любом случае, если человек сам к нам обратился, и мы это (наркотики - ИФ) обнаруживаем, мы никуда эти данные не передаем. Но если его уже милиция задержала на дороге, и мы обнаруживаем (наркотики - ИФ), то, конечно, при экспертизе мы эту информацию даем органам МВД", - сказал Брюн "Интерфаксу" в пятницу.

По его словам, факт потребления наркотиков должен подтверждаться химико-токсикологическими лабораториями, и экспресс-теста для этого недостаточно.

Проверка на хронический алкоголизм

Кроме того, отмечает главный психиатр-нарколог, тест на определение в крови маркера хронического алкоголизма CDT (карбогидрат-дефицитный трансферрин), который также станет обязательным в России для будущих водителей, не является сам по себе основанием для постановки диагноза "алкоголизм".

"Диагноз алкоголизм не ставится на основании этого исследования. Диагноз "алкоголизм" ставится на основании клинических данных, которые обнаруживает врач", - сказал Брюн.

Он разъяснил, что исследование на CDT в принципе говорит о том, что человек может злоупотреблять алкоголем, и высока вероятность того, что он появится на дороге нетрезвым. Обязательный текст, надеется он, мотивирует людей отказаться от спиртного.

"Поэтому людей мы стараемся мотивировать на отказ или снижение доз, потому что когда уже появляется маркер, это говорит о том, что психическое состояние человека пограничное, под вопросом. И моторика нарушается, и реакция нарушается со всеми вытекающими последствиями. Поэтому стараемся не выпускать этих людей на дорогу", - отметил собеседник агентства.

Эксперты опасаются теста

Ранее газета "Коммерсантъ" сообщила, что Минздрав направил на регистрацию в Минюст приказ, который сделает обязательным для желающих получить водительское удостоверение (впервые или после лишения) тест на CDT, который сейчас проводится по желанию врача. Кроме того, врачи предложат на комиссии сдать мочу для экспресс-теста на наркотики: его будут проводить в течение двух часов с помощью полосок-индикаторов.

Опрошенные изданием эксперты выразили опасение, что юридическим последствием положительного теста на наркотики может стать направление данных в полицию для возбуждение административного дела за употребление наркотиков (ст. 6.9 КоАП, максимальная санкция - 15 суток ареста).