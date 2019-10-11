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Пожар на шахте в Хакасии стал причиной эвакуации почти 60 горняков

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Возгорание силового кабеля произошло на шахте "Абазинская" в Республике Хакасия в пятницу утром, сообщает пресс-служба главного управления МЧС по региону.

"Поступило сообщение о загорании в шахте "Абазинская" на глубине 200 м. По предварительной информации, в результате короткого замыкания загорелся силовой кабель. Произведена эвакуация 59 человек, пострадавших в результате происшествия нет", - говорится в пресс-релизе.

На борьбу с огнем были направили десять 10 горноспасателей, а также вспомогательную горноспасательную команду из четырех человек.

В настоящее время пожар ликвидирован, из шахты удаляют дым.

Хакасия

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