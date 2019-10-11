Жителя Курской области оштрафовали за экстремистское видео с Медведевым

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Горшеченский райсуд Курской области вынес приговор местному жителю за распространение в соцсети экстремистского видеоролика.

В сообщении суда говорится, что подсудимый в 2012 году на своей странице в "ВКонтакте", доступ к которой для других пользователей не был закрыт, выложил видеозапись, которая занесена в федеральный список экстремистских материалов.

Видео представляет собой нарезку кадров с участием премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, участвующего в различных мероприятиях. Кадры сопровождаются музыкальной композицией с использованием ненормативной лексики, в ролике высказываются оскорбления в адрес представителей власти.

Суд признал жителя Курской области виновным по ст. 20.29 КоАП РФ (производство и распространение экстремистских материалов) и назначил ему наказание в виде штрафа в 1,5 тыс. рублей.