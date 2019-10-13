Депутат Госдумы выразил надежду на принятие закона о продаже пива на стадионах

"Нужно подарить болельщикам двойной праздник - сборная его уже подарила, дело теперь за законодателями", - считает член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Выход сборной России по футболу в финальную стадию чемпионата Европы по футболу 2020 года способствует разрешению продажи пива на российских стадионах, считает член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, заслуженный тренер РФ Дмитрий Свищёв.

"Поздравляю сборную России с выходом на Евро 2020. Наша команда блестяще справилась с задачей, одержав 7 побед подряд - это большой успех, большое достижение. Особенность этого Евро в том, что турнир пройдет в разных странах и городах, в том числе и в России, в Санкт-Петербурге. Мы не могли пропустить такой полудомашний чемпионат. Вообще подобные успехи являются мощным катализатором всплеска интереса к спорту, подтверждают наш статус в качестве мировой спортивной державы, подтверждают то, что являемся одной из ведущих футбольных стран", - цитирует Свищёва его пресс-служба.

"Надеюсь, что выход сборной на Евро ускорит принятие закона о продаже пива на стадионах. Все-таки это давняя футбольная традиция, во всех странах Европы пиво спокойно продается на трибунах, да и у нас во время ЧМ никаких запретов не было. Нужно подарить болельщикам двойной праздник - сборная его уже подарила, дело теперь за законодателями", - добавил он.

Сборная России в Никосии одолела сборную Кипра 5:0 и обеспечила себе выход в финальную часть чемпионата Европы 2020 года. Несколько матчей турнира примет Санкт-Петербург.