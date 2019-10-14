СКР за 4 года 175 раз запрашивал спутниковые данные для раскрытия преступлений

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Следственный комитет России (СКР) с 2016 года получает данные спутниковой съемки для раскрытия преступлений, сообщает пресс-служба холдинга "Российские космические системы" (РКС, входит в госкорпорацию "Роскосмос").

Научный центр оперативного мониторинга Земли РКС (НЦОМЗ) с 2016 года получил от следователей 175 заявок на предоставление съемок со спутников, заявили в холдинге. В СКР было передано "более 1,3 тыс. маршрутов съемки, покрывающих в общей сложности свыше 1,5 млн кв. км территории России", отметили в РКС.

Там подчеркнули, что переданные следователям снимки неоднократно помогали раскрывать преступления, признавались доказательствами по уголовным делам, служили опровержением версий защиты и показаний подозреваемых или обвиняемых.

Помимо органов следствия, предприятие "Роскосмоса" также предоставляет снимки со спутников судам, представителям адвокатских сообществ и гражданам в рамках расследования уголовных и административных дел.

Как заявил руководитель отдела взаимодействия с потребителями космической информации НЦОМЗ РКС Игорь Никитин, использование данных дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) в рамках следствия и в судах - это передовая практика.

"Большая часть нашей работы - это административные дела: земельные и имущественные споры. Но данные ДЗЗ используются и в расследовании очень серьезных преступлений - сбросов отходов, незаконного складирования мусора, нелегальной добычи полезных ископаемых, масштабных вырубок леса и несанкционированного использования охраняемых природных территорий", - сказал Никитин, слова которого приводит пресс-служба РКС.

В холдинге отмечают, что в рамках расследования преступлений РКС предоставляет данные российским государственным ведомствам бесплатно, кроме того, специалисты проводят обучение сотрудников СКР современным технологиям ДЗЗ. Это позволяет им максимально оперативно получать и использовать качественные данные по самым сложным запросам.