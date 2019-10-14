Думе предложили расширить список тем, подлежащих досудебной блокировке в интернете

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Председатель думского комитета по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов внес в палату законопроект о досудебной блокировке "живодерского контента". Дети могут найти эту информацию в открытом доступе, и она негативно скажется на их психике, говорится в пояснительной записке к поправкам.

Бурматов обратил внимание, что сейчас процедура борьбы с распространением такого контента очень затянута. Заблокировать видео с мучениями животных и изображением изувеченных можно только по решению суда, а перед этим должна пройти прокурорская проверка. За это время его успевают перепостить сотни раз, продать и распространять по подписке, рассказал он в инстаграме.

"Если крепкие нервы, то погуглите, что такое "краш-фетиш"", - посоветовал депутат.

По его словам, он предложил дать право Роскомнадзору блокировать такой контент по жалобам или по результатам собственных проверок. С учетом необходимости доработать Единый реестр запрещенной информации (1 млн рублей) и дополнительного мониторинга интернета и проверки жалоб, реализация нового закона потребует от 9 178 131,85 рубля в первый год.

Правительство этот законопроект поддержало, отметил Бурматов.