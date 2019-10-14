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Медведев поручил изучить возможность льготной ипотеки для семей на вторичном рынке

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил проанализировать возможность распространения программы льготной ипотеки для семей на покупку квартир на вторичном рынке.

"На что хочу обратить внимание по ипотечной теме. Понятно, что ситуация разная. Действительно, в Мурманске не строили (дома - ИФ), чего тут говорить - какая ипотека, если дома не строят. Надо строить, это очевидно. И надо проанализировать то, что коллеги предлагают - вот, вопросы приобретения жилья на вторичном рынке и некоторые другие предложения", - сказал он в ходе заседания президиума совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам.

Как сообщалось, в 2019 году начала действовать программа субсидирования ипотеки для семей, в которых с 1 января 2018 года родился второй, третий или последующий ребенок. Согласно ее условиям, родители могут оформить кредит или заем на приобретение жилья по льготной ставке - 6% годовых. Обязательное условие оформления льготной ипотеки - приобретение жилья на первичном рынке недвижимости.

В ходе заседания губернатор Мурманской области Андрей Чибис в частности отметил ,что в области эта программа не реализуется, так как ранее просто не строилось новое жилье, и обратился с просьбой распространить программу льготной ипотеки и на вторичной жилье.

Медведев также обратил внимание чиновников, что этой темой нужно заниматься в ручном режиме. "Если заниматься в ручном режиме, собирать и разъяснять, какие возможности есть у людей, то количество людей, которые воспользуются этими возможностями, будет больше. Это инициатива, которую должны проявить региональные и муниципальные власти", - подчеркнул Медведев.

Дмитрий Медведев

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