Матвиенко пообещала положительный ответ России, если Киев решит возобновить авиарейсы

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Если Украина решит возобновить авиасообщение с Россией, Москва отреагирует положительно, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Если будет такое решение Украины, я уверена, что мы на него ответим положительно", - сказала Матвиенко журналистам в понедельник.

По ее словам, когда Киев принял решение отменить авиасообщение с Россией, в Москве сочли это более чем странным, потому что Украина навредила собственным гражданам, ограничив возможности их коммуникации. "Давайте вспомним, сколько родных, близких, друзей по обе стороны - в России и Украине, сколько украинских граждан приезжают в Россию на работу с целями образования, лечения и так далее. Ранее принятым решением о прекращении авиасообщения киевские власти просто в собственную ногу выстрелили и получили огромное недовольство граждан", - отметила спикер Совета Федерации.

"Президент Украины Зеленский прав: железнодорожным транспортом можно, а авиационным нельзя - ну просто глупость", - сказала Матвиенко.

Она отметила, что Россия приветствует любые шаги, направленные на нормализацию отношений, на восстановление родственных и дружеских отношений между народами и за возможность общаться, в том числе используя авиацию.

"Но легко отменить и гораздо труднее восстановить. Это требует уже серьезной технической проработки, специальных консультаций авиационных властей. Но если такое предложение будет сделано, мы на него ответим положительно", - сказала Матвиенко.

Прямое регулярное авиасообщение между Россией и Украиной было прекращено в октябре 2015 года. В апреле текущего года Росавиация предложила провести переговоры с Украиной о возобновлении авиасообщения.