Глава комитета по благоустройству Петербурга Рублевский ушел в отставку

Он занимал эту должность более пяти лет

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Владимир Рублевский по собственной инициативе покинул должность председателя комитета по благоустройству Петербурга, которую занимал более пяти лет, сообщает пресс-служба администрации губернатора.

Временное исполнение обязанностей председателя комитета по благоустройству возложено на первого заместителя председателя комитета Сергея Малинина.

Рублевский возглавлял комитет по благоустройству с октября 2014 года. Малинин все это время работал его заместителем.