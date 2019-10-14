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Глава комитета по благоустройству Петербурга Рублевский ушел в отставку

Он занимал эту должность более пяти лет

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Владимир Рублевский по собственной инициативе покинул должность председателя комитета по благоустройству Петербурга, которую занимал более пяти лет, сообщает пресс-служба администрации губернатора.

Временное исполнение обязанностей председателя комитета по благоустройству возложено на первого заместителя председателя комитета Сергея Малинина.

Рублевский возглавлял комитет по благоустройству с октября 2014 года. Малинин все это время работал его заместителем.

Санкт-Петербург Владимир Рублевский

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