ФАС предложила ввести повышенный тариф на проезд в ЕАО по ж/д мосту в Китай

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предлагает установить повышенный тариф на проезд по железнодорожному мосту Нижнеленинское (РФ) - Тунцзян (КНР) через реку Амур после его ввода в эксплуатацию, следует из проекта постановления ведомства, опубликованного на портале regulation.gov.ru.

К тарифам, сборам и плате за перевозку ОАО "РЖД" грузов железнодорожным транспортом общего пользования будет добавляться плата за услуги по использованию "инфраструктуры Рубикон". Ее размер будет определяться договорами, заключаемыми между РЖД и ООО "Рубикон", говорится в пояснительной записке к проекту.

"Рубикон" является владельцем проектной документации и земельных участков, выступает заказчиком строительства инфраструктуры по российской части проекта. На 75% компания контролируется "Российско-Китайским Инвестиционным Фондом" (РКИФ, создан CIC и РФПИ) и на 25% - Фондом развития Дальнего Востока и Байкальского региона. Ответственным за реализацию российской части проекта является правительство Еврейской автономной области (ЕАО), координатором - министерство транспорта РФ.

Речь идет как о самом мосте, так и о прилегающих к нему подъездных путях и сопутствующих объектах железнодорожной инфраструктуры.

"Данное решение не приведет к ограничению конкуренции, а, наоборот, позволит за счет внебюджетных средств достроить железнодорожный мостовой переход Нижнеленинское - Тунцзян", - считают авторы проекта постановления.

Железнодорожный мост Нижнеленинское - Тунцзян строится в ЕАО уже несколько лет. Китайская сторона свою часть уже построила, в марте стороны завершили соединение пролетов. Завершение строительства с учетом российской части запланировано на вторую половину 2019 года. Стоимость строительства российской части моста составляет 9 млрд рублей.

Общая протяженность моста Нижнеленинское - Тунцзян составит 2,21 км, из них российская часть - 309 метров. Протяженность подхода от станции Ленинск-2 до моста - 4,96 км.

Согласно планам, на первом этапе грузооборот через мост составит 5,2 млн тонн в год, далее, после реконструкции железнодорожного участка "Биробиджан-Ленинск", грузооборот возрастет до 20 млн тонн в год.