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В ближайшие два дня Москву ждут резкие скачки атмосферного давления

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Гидрометцентр России обещает резкие скачки атмосферного давления во вторник, 15 октября, и среду, 16 октября, в Москве и Московской области.

В пресс-службе уточнили, что к вечеру вторника над регионом распространится антициклон, причем перемещаться он будет по тому же маршруту, что и промчавшийся накануне циклонический вихрь.

"Атмосферное давление вблизи его центра вырастет до 1028 гПа, что выше вчерашнего на 20-25 единиц гПа", - отмечают в Гидрометцентре.

В среду антициклон уступит место новому циклону с запада, атмосферное давление снова начнет падать. В Москве его минимальное значение ожидается вечером в среду порядка 1012 гПа, а затем оно снова начнет расти, сообщает Гидрометцентр России.

Такие значения атмосферного давления мало отклоняются от нормы, но колебания могут негативно сказаться на самочувствии метеозависимых людей.

Во вторник ожидается облачная с прояснениями погода, преимущественно без осадков, температура в Москве - от 11 до 13 градусов тепла. В среду также без осадков, но температура будет чуть ниже - 8-10 градусов, а утром - туман, и от 1 до 3 градусов выше нуля.

В четверг местами возможен небольшой дождь, но потеплеет - температура составит 14-16 градусов тепла днем, 6-8 градусов ночью. А в пятницу местами будет умеренный дождь, температура составит 10-12 градусов днем.

Москва Гидрометцентр

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