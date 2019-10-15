Депутатов будут лишать должностей за недостоверные декларации или разглашение секретов

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Госдума изменила порядок привлечения депутатов к ответственности за подачу недостоверных деклараций, нарушения этики или разглашение секретной информации. Такие поправки внесены в положение о думской комиссии по вопросам контроля.

Теперь за такие нарушения депутата могут лишить руководящей должности во фракции или в думском комитете, объяснил журналистам спикер палаты Вячеслав Володин. Для примера он привел непринятие действий по предотвращение конфликта интересов или разглашение служебной информации. За первое нарушение депутату будут объявлять предупреждение, за повторное его могут лишить должности. Информация об этом будет публиковаться на сайте Госдумы и в "Парламентской газете", добавил спикер.

"Если мы говорим об ответственном отношении к своим обязанностям, то необходимо начинать с себя", - заявил Володин.

Новая редакция постановления предусматривает разделение положений закона "О статусе депутата Госдумы и члена Совета Федерации": по некоторым при первичном выявлении нарушений будет предусматриваться лишь предупреждение, и лишь в случае двукратного нарушения предусмотрено принятие решения "о наличии основания для досрочного прекращения полномочий депутата Госдумы и информировании об этом председателя Госдумы".

Такой подход предлагается распространить, в частности, на запрет для парламентариев получать вознаграждения, разглашать сведения, отнесенные законом к информации ограниченного доступа, требование передавать ценные бумаги в доверительное управление для исключения конфликта интересов.

К таким нарушениям также будут относиться случаи, когда депутат не сообщил в комиссию о возникновении личной заинтересованности при осуществлении его полномочий, которая приводит или может привести к конфликту интересов, а также не принял меры по предотвращению или урегулированию такого конфликта.

По другим положениям закона "О статусе члена Совета Федерации и депутата Госдумы" сразу без предупреждений предусмотрено принятие решения о наличии основания для досрочного прекращения полномочий депутата и информирование об этом председателя Госдумы.

Это касается участия депутата Госдумы в руководстве коммерческим предприятием, в коммерческой или любой другой оплачиваемой деятельности, кроме научной, творчества и преподавания, участия в органах управления иностранных НКО, открытия счетов в иностранных банках и владения иностранными финансовыми инструментами (в том числе для их ближайших родственников). Также это касается непредоставления деклараций об имуществе, доходах и расходах на себя и на своих родственников.