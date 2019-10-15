Детский омбудсмен РФ предложила отключать педофилам интернет

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Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова предложила ограничить возможности использования интернета для лиц, совершивших преступления против детей.

Как заявила Кузнецова на "круглом столе" в Общероссийском народном фронте (ОНФ) во вторник, такое положение она предлагает включить в законопроект о защите половой неприкосновенности детей. По словам омбудсмена, отключать педофилам интернет нужно для того, чтобы они не могли с помощью него осуществлять свои преступные замыслы.

"Сейчас в законопроекте - отмена срока давности за такие преступления (против детей - ИФ), пожизненное заключение", - сообщила Кузнецова. Она также настаивает на создании закрытого реестра таких преступников, которым смогут пользоваться, в частности, сотрудники детских учреждений.

Кроме того, Кузнецова считает нужным, чтобы преступники после освобождения носили электронные браслеты, чтобы всегда можно было "легко отследить место их пребывания".

Также омбудсмен предлагает отменить "льготы", касающиеся наказания для лиц, совершивших преступления против детей, чтобы они не могли выйти условно-досрочно (по УДО) или вообще уклониться от отбывания наказания в случае совершения преступлений небольшой и средней тяжести в отношении детей.

Кузнецова также считает нужным исключить возможность создания совершившими преступления против детей компаний, оказывающих услуги детям, например, "студии присмотра, и чтобы они не могли войти в состав учредителей".

Кузнецова сообщила, что в последние годы почти вполовину выросло количество преступлений против половой неприкосновенности детей.

Омбудсмен также рассказала, что получила ответ из Госдумы на свое обращение с просьбой ускорить принятие законопроекта о защите половой неприкосновенности детей. "Мне ответили, что рассмотрят в осеннюю сессию", - сказала Кузнецова.

Законопроект был принят Госдумой в первом чтении 3 июля 2018 года.

В октябре 2019 года внимание общественности к теме преступлений против детей оказалось приковано из-за резонансного преступления - убийства девятилетней девочки в Саратове. Девятилетняя девочка пропала утром 9 октября по дороге в школу, почти двое суток ее искали около 3 тыс. горожан. Ее тело со следами насильственной смерти было обнаружено в ночь на пятницу. Подозреваемый в этом преступлении был задержан и дал признательные показания.