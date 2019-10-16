Прибор для выявления водителей-наркоманов начнут применять в России в 2020 году

Фото: Антон Подгайко/ТАСС

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Новый прибор, который позволит выявлять водителей в состоянии не только алкогольного, но и наркотического опьянения, будет с 2020 года применяться в России, сообщил начальник главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России Михаил Черников.

Как заявил Черников на открытии международной специализированной выставки "Дорога-2019" в Екатеринбурге в среду, данный прибор представлен на этом мероприятии.

По его словам, на выставке есть целая аллея безопасности дорожного движения. В ней участвуют 76 предприятий и организаций, которые демонстрируют инновационные подходы в сфере обустройства дороги для безопасного и комфортного движения.

Как сообщал в июле 2019 года ряд СМИ, ранее Черников сообщал, что в инновационном центре "Сколково" специалисты разработали прибор, который сможет проверять водителей на предмет наркотического опьянения путем анализа их слюны. Тогда отмечалось, что с помощью нового гаджета сотрудники ГИБДД смогут предотвратить сотни аварий.

Международная специализированная выставка "Дорога" - крупнейшая коммуникационная площадка, которая объединяет ключевых участников автодорожного сообщества России и международных экспертов. Выставка проходит в выставочном центре "Екатеринбург-ЭКСПО" с 16 по 18 октября.

Организаторы мероприятия - Федеральное дорожное агентство (Росавтодор) совместно с Главным управлением по обеспечению безопасности дорожного движения МВД РФ и государственной компанией "Российские автомобильные дороги" при поддержке Минтранса РФ.