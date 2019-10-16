Пациентку, избившую фельдшера скорой помощи арматурой, задержали в Башкирии

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Полиция задержала 23-летнюю жительницу города Октябрьский (Башкирия) за избиение медработника, сообщила пресс-служба республиканского МВД в среду.

"Поступило заявление от работника медицинского учреждения, во время очередного вызова ему были нанесены телесные повреждения", - говорится в пресс-релизе.

Отмечается, что фельдшер приехал на вызов к пациентке с сильной головной болью, однако присутствовавший в квартире молодой человек мешал осмотру, а затем "стал набрасываться" на медработника. Сама же пациентка избила сотрудника "скорой" арматурой и брызгала ему в лицо дезодорантом.

Врачи зафиксировали у фельдшера ушибы головы и ссадины лица. В отношении 23-летней пациентки возбуждено уголовное дело по ст.116 УК РФ (побои).

Как пишет "Независимая уральская газета", пациентка и ее знакомый распивали алкоголь в день инцидента. "Парень был агрессивно настроен, не давал медику осмотреть больную. По словам фельдшера, на все просьбы не мешать мужчина отвечал агрессивно. После и вовсе набросился на врача "скорой", - пишет издание.

Медик стал себя защищать, пытаясь оттолкнуть разъяренного мужчину. Эта ситуация разозлила уже саму больную, которая набросилась на фельдшера, отмечает газета.