Московское метро оказалось единственной безубыточной подземкой в РФ

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Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Минтранс РФ отмечает, что операционно метро убыточно практически по всей стране. В связи с этим ведомство предлагает развивать в регионах наземный транспорт, в том числе автобусы на газомоторном топливе и скоростной трамвай.

"По метрополитену в настоящее время в бюджете учтена только поддержка города Красноярска по проектированию метрополитена. Что касается других городов, на самом деле у нас на сегодняшний день метро операционно не убыточно только в городе Москве", - сообщил первый замминистра транспорта Иннокентий Алафинов на заседании комитета по бюджету и налогам Госдумы.

Отвечая на вопрос об отсутствии госпрограммы строительства метро в городах-миллионниках, он констатировал, что вложение средств в строительство метрополитена настолько затратно, что "никакой город или регион, кроме одного это дело не тянет".

По словам Алафинова, даже в Петербурге, где планы менее амбициозные, чем у Москвы, подземка операционно убыточна.

"С точки зрения тематики развития метрополитена, там, где оно когда то развивалось, в советское и уже в российское время, наверное, трамвай - это будет более правильный выход", - отметил чиновник.

В связи с этим Минтранс ставит иные приоритеты в госпрограмме развития транспортной системы и нацпроекте, а именно: со следующего года предусмотрено выделение 20 млрд рублей внутри нацпроекта БКАД (проект безопасных и качественных автодорог - ИФ) на поддержку регионов по замене автобусного парка, автобусами на газомоторном топливе.

Кроме того, ведомство совместно с Минфином разрабатывается схема развития в регионах лизинговых схем с участием ВЭБа и ГТЛК, в том числе по проекту скоростного трамвая.

Прямой поддержки проекта скоростного трамвая в комплексном плане нацпроекта нет, но отдельные механизмы развития скоростного трамвая в городах предусмотрены с участием инвесторов. В частности, такой проект сейчас реанимируется в Московской области. Кроме того, презентация одного из таких проектов планируется на транспортном форуме в Екатеринбурге в ноябре.