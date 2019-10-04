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Чиновники нашли виновных в протечке на новой станции петербургского метро

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Протечка потолка на одной из трех новых станций Фрунзенского радиуса петербургского метрополитена не связана с пуском этого участка, она произошла из-за халатности уборщиков, заявили в пресс-службе аппарата вице-губернатора города Эдуарда Батанова.

3 октября в Петербурге во второй раз торжественно открыли станции "Проспект Славы", "Дунайская" и "Шушары" ("Южная") и пустили туда пассажиров. К вечеру выяснилось, что в наклонном ходе "Дунайской" вода течет с потолка.

"Имела место банальная халатность персонала клининговой подрядной организации, осуществлявшего уборку помещений перед вводом станций в эксплуатацию", - заявили в пресс-службе. По ее данным, сотрудники компании слили воду в непредназначенное место. Нарушений в гидроизоляции и трещин в основной конструкции станции нет. Она работает в штатном режиме.

"Если было бы опасно, то мы бы ее закрыли. Если она работает - значит, не опасно", - заверяла в четверг пресс-секретарь Петербургского метрополитена Юлия Шавель.

В первый раз эти три станции открыли 5 сентября, за два дня до губернаторских выборов. Церемонию провел врио губернатора Александр Беглов. Однако после открытия пассажиров на станции не пустили из соображений безопасности и решили завершить отладку всех систем, чтобы не рисковать.

Еще 1 октября никто из чиновников точно не знал, когда будет запущен этот участок.

3 октября Беглов, уже губернатор, прервал отпуск, чтобы снова открыть три новые станции. Он пообещал больше не вводить ни одного объекта, если у властей будут какие-либо сомнения в их безопасности.

Петербург Александр Беглов Петербургский метрополитен Эдуард Батанов

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