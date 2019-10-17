Дело о гибели "пьяного" ребенка в ДТП под Кировом передано в центральный аппарат СКР

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин распорядился передать уголовное дело о гибели шестилетнего мальчика в результате ДТП в Кировской области в центральный аппарат ведомства.

Как сообщила "Интерфаксу" официальный представитель СКР Светлана Петренко, такое решение было принято "в связи с большим общественным резонансом (вокруг данного дела - ИФ) и необходимостью квалифицированного повторного экспертного исследования".

По ее словам, в ходе расследования планируется изучить все доводы родственников погибшего ребенка, а также провести повторные судебно-медицинские экспертизы.

Эксперт в крови у ребенка обнаружил 0,51 промилле алкоголя, с чем категорически не согласны родственники погибшего мальчика, добавила Петренко.

Ранее в октябре сообщалось, что Бастрыкин взял на контроль дело об этом ДТП. Кроме того, стало известно, что уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова запросила результаты прокурорской проверки по делу сбитого в Кировской области мальчика, в крови которого был обнаружен алкоголь. По ее словам, наличие алкоголя в крови шестилетнего ребенка вызывает вопросы.

ДТП произошло в июле 2019 года. Ребенок на велосипеде выехал на проселочную дорогу, где его насмерть сбил автомобиль. По данным следствия, за рулем автомобиля находился сотрудник полиции. По данному факту следственное управление СК России по Кировской области расследует уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения).

По данным СКР, СМИ сообщали о том, что в крови у мальчика было обнаружено 0,51 промилле алкоголя, и родственники погибшего ребенка не поверили результатам этой экспертизы. Семья требует всестороннего расследования и опасается, что виновный может уйти от ответственности.