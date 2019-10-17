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Публике показали запускающего беспилотники робота "Маркер"

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Первая демонстрация результатов разработки экспериментального робота "Маркер" состоялась в четверг в Магнитогорске, сообщает Фонд перспективных исследований (ФПИ).

"В ходе демонстрации выполнены отработка движения робототехничного комплекса по заданному маршруту по пересеченной местности, движение в автономном режиме с выявлением и объездом препятствий, запуск в автономном режиме беспилотных летательных аппаратов с борта машины", - рассказали в ФПИ.

Проект "Маркер" реализуется Национальным центром развития технологий и базовых элементов робототехники ФПИ и НПО "Андроидная техника" с марта 2018 года.

В ходе первого этапа проекта были созданы две гусеничные платформы для отработки технологий наземной робототехники, оснащенные унифицированным модулем полезной нагрузки и модулем кассетного запуска малых беспилотников.

"Модульные решения, технологии которых развиваются в ходе проекта, должны обеспечить новый уровень унификации базовых элементов робототехнических комплексов и расширение их функциональных возможностей", - отмечают в Фонде.

Демонстрация состоялась в рамках выездного заседания рабочей группы научно-технического совета Военно-промышленной комиссии.

Магнитогорск Фонд перспективных исследований

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