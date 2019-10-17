Археологи обнаружили остатки рынка XIX века в центре Петербурга

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Археологи Института истории материальной культуры РАН (ИИМК РАН) завершают раскопки на территории Государственного архитектурно-строительного университета (ГАСУ), где во второй половине XIX века располагался бывший Владимирский пассаж Ново-Александровского рынка, сообщила пресс-служба института в четверг.

Раскопки на пересечении набережной Фонтанки и Вознесенского проспекта в Петербурге (территория ГАСУ) планируется полностью завершить к концу октября. Объектом исследования стали архитектурные остатки подвалов бывшего Ново-Александровского рынка, построенного в 1865-1868 годы на месте бывших Казенных винных складов, площадь раскопок составила 800 кв. м.

"Рынок представлен остатками фундамента, фасадных и внутренних стен подвальных помещений, фрагментарно сохранившимися полами на известковом растворе с деревянными настилами, а также опорами разрушенных сводчатых перекрытий. Археологический материал в большей части представлен строительной керамикой - клеймеными красноглиняными кирпичами, печными изразцами и плиткой", - приводятся в сообщении слова научного сотрудника ИИМК РАН Максима Глухова.

По словам археолога, в ходе раскопок также собрана коллекция предметов быта и внутреннего убранства исследуемых помещений, при этом общее количество находок невелико, поскольку рынок был разобран в 1932 году.

Ново-Александровский рынок, построенный по проекту архитектора Александра Бруни, занимал целый квартал в Спасской части города: здесь существовали торговые строения и так называемый "толкучий" рынок, где шла торговля с рук. Торговцы продавали на этом рынке в числе прочих товаров одежду, старую мебель, антиквариат, здесь же были лавки букинистов. В здании было два пассажа - Большой и Владимирский, внутри располагалась часовня.