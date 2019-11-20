В Денисовой пещере найдена скульптура пещерного льва возрастом 45 тысяч лет

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Ученые Института археологии и этнографии Новосибирска (ИАЭТ) обнаружили в Денисовой пещере на Алтае фигурку пещерного льва, изготовленную около 45 тысяч лет назад, сообщил журналистам главный научный сотрудник ИАЭТ Михаил Шуньков.

"Фигурка была обнаружена в 11-м слое пещеры (...) Фигурка, изготовленная из бивня мамонта, это фигурка пещерного льва", - сказал он, добавив, что длина льва составляет 4,2 см.

Ученый отметил, что однозначно ответить на вопрос о назначении фигурки невозможно.

Возраст скульптуры, по его словам, от 45 до 50 тысяч лет. Шуньков не исключил, что фигурка могла быть изготовлена жившими в пещере представителями подвида древних людей - денисовцами - под влиянием человека разумного (homo sapiens), активно расселявшегося по миру в это время.

Голова льва не сохранилась, но в целом она воссоздает общий облик хищника, готовящегося к прыжку. Фигурка украшена орнаментом в виде насечек, на ней остались следы красной охры, что означает, что скульптура была окрашена - возможно, кровь символизировала ранение.

По стилистике скульптура напоминает фигурки из пещер на границе Франции и Германии, Южной Франции, но на сегодняшний день является одним из самых древних подобных артефактов.

Также, отметил Шуньков, в южной галерее Денисовой пещеры найдены костяные орудия и украшения начала верхнего палеолита, в том числе костяное шило, костяные лопаточки, подвески из зубов различных животных, скорлупы страуса и хризолита, некоторые украшения имеют орнамент в виде насечек.

"На сегодняшний день в Денисовой пещере собрана наиболее представительная коллекция костяных орудий", - заключил Шуньков.

Денисовский человек - самостоятельный подвид древних людей - появился на Алтае после прохождения мощной волны миграции с Ближнего Востока примерно 300 тысяч лет назад.

Палеогенетические исследования показали, что у современных жителей Меланезии, Папуа-Новой Гвинеи и аборигенов Австралии сохранилось около 6% генов денисовцев. Также установлено, что гены денисовцев позволяют современным жителям Тибета переносить низкое содержание кислорода.