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Мединский заявил, что РФ морально не готова штрафовать за просмотр пиратских фильмов

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Глава Минкультуры РФ Владимир Мединский считает преждевременным поднимать вопрос о наказании граждан за просмотр пиратского контента.

"Я думаю, мы морально пока к этому не готовы - штрафовать потребителя за приобретение краденого, давайте называть вещи своими именами", - сказал министр в четверг журналистам.

Мединский добавил, что власти РФ, скорее всего, будут предлагать блокировать сайты, распространяющие пиратские фильмы и ссылки на пиратский контент. Между тем, по словам министра, в Европе уже давно существует система штрафов за просмотр пиратского контента.

Ранее в четверг президент России Владимир Путин согласился с предложением Мединского об ужесточении законодательства по борьбе с кинопиратством.

"Будем работать. Там, конечно, сопротивляющихся много (сопротивляющихся борьбе с пиратством - ИФ), но я с вами согласен, позиция абсолютно правильная", - сказал Путин в четверг на встрече с выпускниками ВГИКа разных лет.

Министр перед этим заявил, что "на сегодняшний момент у нас 90% прибыли продюсеры получают от возврата средств от кинопроката". "Мы с вами понимаем, что кинопрокат не может расти бесконечно, хотя у нас строятся, в том числе, при господдержке новые кинотеатры. Но, тем не менее, все больше кино уходит в интернет, на стриминговые платформы, создаются специальные кинокомпании в интернете, которые показывают с высочайшим качеством кино. И это новый большой рынок. Но этот рынок никогда у нас в стране не поднимется, если мы решительно не поборем кинопиратство", - сказал Мединский.

Он отметил, что в 2013 году был разработан законопроект, который не работает "и работать не будет, потому что он очень мягкий". "Интернет-пиратство уничтожает полностью рынок. А что касается новых форм, они у нас вообще не разовьются, пока у нас есть кинопиратство - никакой Netflix у нас не появится, пиратство должно быть разрушено самыми жесткими государственными мерами", - сказал министр.

Он добавил, что борьба с пиратством в кино не должна быть направлена против российских операторов, а в первую очередь касаться зарубежных ресурсов, распространяющими пиратский контент.

Владимир Мединский Минкультуры Владимир Путин

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