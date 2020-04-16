Комитет Госдумы одобрил законопроект о запрете пиратских приложений для гаджетов

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи в четверг одобрил ко второму чтению законопроект о блокировке приложений, нарушающих авторские права.

В случае принятия, в законе появится четкое указание на необходимость прекращения доступа к контенту, нарушающему авторские права и распространяемому через магазины приложений мобильных устройств.

Законопроект вводит термин "программное приложение". Под этим предложено понимать "программы для электронных вычислительных машин, с помощью которых без соответствующего разрешения правообладателя объекты авторских или смежных прав распространяются в интернете". Также вводится термин "владелец программного приложения".

Автор законопроекта Марина Мукабенова в четверг перечислила ряд поправок, одобренных ко второму чтению.

Так, предлагается обязать информационный ресурс самостоятельно ограничивать доступ в случае отказа или бездействия владельца программного приложения. Предлагается также обязать оператора связи ограничивать доступ к приложению после получения информации от Роскомнадзора.

Предполагается, что законопроект вступил в силу в октябре 2020 года.

Авторами законопроекта выступили Александр Ющенко (КПРФ), Марина Мукабенова ("Единая Россия") и Олег Николаев ("Справедливая Россия").

Эксперты при правительстве РФ предлагали доработать законопроект о блокировке приложений, нарушающих авторские права. Они просили исключить риски злоупотребления правом и применения законодательной инициативы за пределами сегмента мобильных приложений, следует из заключения рабочей группы "Связь и ИТ" экспертного совета при правительстве РФ, с которым ознакомился "Интерфакс".