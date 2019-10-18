Уроженец Узбекистана получил 18 лет за жестокое убийство супругов в Липецке

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Суд в Липецке приговорил к 18 годам 3 месяцам колонии строгого режима уроженца Узбекистана, признав его виновным в убийстве супружеской пары, сообщила в пятницу пресс-служба следственного управления СКР по региону.

По материалам суда, в ночь на 24 сентября 2018 года подсудимый в своем частном доме в Липецке убил находившихся у него в гостях 38-летнего мужчину и его 36-летнюю супругу.

Следствие доказало, что преступление он совершал с особой жестокостью. Отмечается, что после убийства преступник расчленил своих жертв, части тел упаковал в полиэтиленовые пакеты и спрятал в подполе дома.

О пропаже супругов, долгое время не выходивших на связь, в правоохранительные органы сообщили их родственники. Под подозрение попал их сосед. В связи с тем, что мужчина скрылся от правоохранительных органов, его объявили в розыск.

В ходе обыска дома, где предположительно могли находиться супруги в день исчезновения, были обнаружены их тела.

Было возбуждено уголовное дело по п. "а, д" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц, совершенное с особой жестокостью), ч. 1 ст. 244 УК РФ (надругательство над телами умерших).

Обвиняемого задержали в одном из боксов гаражного кооператива, принадлежащего его работодателю, где злоумышленник пытался свести счеты с жизнью. После оказания медицинской помощи он был задержан и на время предварительного следствия заключен под стражу.

Как отмечает липецкий новостной сайт "Мост ТВ", свою вину Рустам Эргашев отрицал. По его словам, он ничего не знал о трупах, находившихся в подвале его дома. "Мост ТВ" также отмечает, что Эргашев живет в Липецке около 11 лет, до ареста он занимался частными грузоперевозками.