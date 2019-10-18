Цены на подсолнечник в РФ упали до минимума за пять лет в ожидании рекордного урожая

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Средние цены на подсолнечник в России за прошлую неделю снизились на 1,525 тысячи рублей, до 16,575 тысячи рублей за тонну, следует из мониторинга "СовЭкона".

Рынок подсолнечника находится в состоянии свободного падения из-за поступления рекордного урожая, говорится в сообщении аналитической компании.

Падение цен продолжилось и на этой неделе: по предварительным оценкам, средняя цена на подсолнечник опустилась до 16 тыс. рублей за тонну маслосемян.

Это самый низкий уровень с ноября 2014 года, когда цены на подсолнечник составляли 15,55 тыс. рублей за тонну, отмечает "СовЭкон".

Цены падают на фоне уборки рекордного урожая, указывают аналитики.

По данным, которые приводит Минсельхоз, к 18 октября подсолнечник в России обмолочен с 5,6 млн га, что составляет 65,7% к посевной площади (в 2018 году - с 5,4 млн га). Намолочено 10,7 млн тонн маслосемян (8,8 млн тонн годом ранее) при урожайности 19,2 центнера с гектара (16,4 ц/га).

По прогнозу "СовЭкона", урожай подсолнечника в РФ в 2019 году составит 13,9 млн тонн против 12,8 млн тонн в 2018 году.

"В ближайшее время снижение может продолжиться - многие переработчики пополнили запасы, остановили закупки и выжидают еще более низких цен. С другой стороны, в недалекой перспективе рынок подсолнечника может быть поддержан появлением экспортного спроса. Мы обращаем внимание и на активное укрепление мировых рынков растительных масел в последние месяцы", - отмечается в сообщении аналитической компании.