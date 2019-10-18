Экс-коллега сбежавших на Украину ростовских полицейских получил три года колонии

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Октябрьский районный суд Ростова-на-Дону вынес обвинительный приговор бывшему полицейскому Дмитрию Карташеву по делу о превышении полномочий, сообщает пресс-служба суда.

Карташеву "назначено наказание в виде трех лет колонии общего режима с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью в течение трех лет", говорится в сообщении.

Как передает местное интернет-издание "161.ру" со ссылкой на пресс-службу суда, после оглашения приговора экс-полицейского взяли под стражу и отправили в СИЗО. Он будет переведен в колонию через 10 дней, когда приговор вступит в законную силу.

По данным местных СМИ, Карташев был коллегой полицейских Никиты Моргунова и Семена Фищука, сбежавших на Украину в апреле 2019 года. Месяцем ранее они задержали активиста антинаркотического движения "Антидилер" Мартина Карапетяна и избили его. На полицейских завели уголовное дело о превышении полномочий, после чего Моргунов и Фищук покинули страну, перебравшись на Украину. Там они заявили, что дело сфабриковано и попросили политического убежища. Карташев пошел на сделку со следствием, до оглашения приговора его поместили под домашний арест.

Ранее сообщалось, что МВД РФ уволило двух полицейских, сбежавших на Украину от уголовного преследования.

Как сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк, к министру внутренних дел РФ Владимиру Колокольцеву обратился руководитель Общероссийского антинаркотического движения "АнтиДилер" Дмитрий Носов с просьбой проверить информацию о покровительстве сети аптек в Ростове-на-Дону, незаконно торгующих наркосодержащими препаратами, со стороны сотрудников полиции.

В обращении также говорилось об избиении задержанного сотрудниками отделения по контролю за оборотом наркотиков. Глава МВД дал поручение провести проверку изложенных сведений.