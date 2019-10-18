Экс-судья получила 4 года колонии за попытку подкупа Верховного суда Татарстана

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Верховный суд Татарстана в пятницу вынес приговор мировому судье в отставке 36-летней Эльмире Зиганшиной и еще трем обвиняемым по делу о попытке подкупить этот суд, сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

Согласно материалам дела, в августе 2017 года мировой судья Зиганшина попросила своего сожителя Артема Косарева сообщить представителю истца по гражданскому делу, что она может посодействовать принятию выгодного для него решения по апелляционной жалобе, если тот передаст взятку сотрудникам Верховного суда Татарстана - 450 тысяч рублей. Косарев сообщил об этом своему знакомому Роберту Хайрутдинову, тот - своему знакомому Эльдару Аюпову, а тот передал предложение судьи представителю истца. В сентябре того же года после получения взятки Аюпов был задержан.

Зиганшина была приговорена к четырем годам колонии общего режима, Косарев - к 3,5 годам колонии, а Аюпов и Хайрутдинов получили по 3,5 года условно. Всех их обвиняли в посредничестве во взяточничестве, совершенном группой лиц в крупном размере.