"Атомфлоту передали новый портовый ледокол "Обь"

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - ПАО "Выборгский судостроительный завод" (ВСЗ, входит в "Объединенную судостроительную корпорацию") в пятницу передало ФГУП "Атомфлот" портовый дизель-электрический ледокол "Обь" проекта Aker ARC 124, сообщает пресс-служба госкорпорации "Росатом".

Портовый ледокол мощностью 12 МВт будет обеспечивать проводку танкеров, перевозящих сжиженный природный газ (СПГ), в подходном канале и акватории порта Сабетта в рамках проекта "Ямал СПГ".

Главная особенность судна - движительный комплекс, состоящий из четырех винто-рулевых колонок мощностью 3 МВт каждая. Винто-рулевые колонки Azipod, шведского концерна ABB Group, расположены попарно в носу и корме судна, что обеспечивает ему максимальную маневренность во льдах.

Как сообщалось ранее, в декабре 2018 года глава ВСЗ Александр Соловьев отмечал, что в 2019 году завод планирует получить новые контракты на строительство 4 линейных ледоколов, работающих на сжиженном природном газе, а также на еще один портовый ледокол серии "Обь".

Тогда же глава завода подтверждал и перенос сроков сдачи ледокола "Обь" на май 2019 года. "Спущен на воду в этом году портовый ледокол "Обь" для "Атомфлота", готовность его на сегодняшний день составляет 87%, выход на ходовые испытания планируется в середине апреля следующего года, сдача в мае", - говорил он. Задержку сроков сдачи ледокола "Обь" Соловьев связывал с неготовностью проекта. "Нас очень подвел первый проектант этого ледокола, мы в итоге вынуждены были сменить проектанта и взять нового", - отмечал гендиректор.

Руководитель проекта по развитию грузоперевозок в Енисейском бассейне ФГУП "Атомфлот" Андрей Макаров сообщал, что предприятие планирует получить портовый ледокол "Обь", завершающий проект "Портофлот" для "Ямал СПГ", во втором квартале 2019 года.

В июне Соловьев отмечал, что передача ледокола заказчику планируется в сентябре 2019 года.

ВСЗ специализируется на строительстве технических средств для освоения месторождений континентального шельфа, судов обеспечения морских платформ, а также рыболовецких судов.