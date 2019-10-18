Следователи завершили расследование дело "банды желтых хризантем"

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Следователи завершили расследование и передали в суд уголовное дело против участников "банды желтых хризантем", сообщили в столичном главке Следственного комитета.

"Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве завершено расследование уголовного дела в отношении участников банды Сергея Ходыкина, Дениса Сарычева, Тимофея Шатовкина и ранее осуждённого Сергея Балихина, совершивших на территории Москвы ряд убийств и разбойных нападений", - говорится в сообщении на сайте ведомства в пятницу.

Там отметили, что фигуранты дела Сарычев, Ходыкин и Шатовкин были задержаны в 2017 году.

Как отмечается в тексте, фигуранты входили в состав банды, созданной в 2007 году жителем Москвы Сергеем Балихиным с целью нападения на граждан и завладения их имуществом. Так, в апреле 2007 года Балихин, Ходыкин и другие участники банды, проникли в квартиру, расположенную по Волжскому бульвару в Москве, где убили 43-летнего бизнесмена и похитили более 1 миллиона рублей.

В 2009 году Сарычев и участники банды, отмечают в ведомстве, совершили разбойное нападение на квартиру, расположенную в Заревом проезде в Москве. Были жестоко убиты трое человек, в том числе несовершеннолетний. После этого из квартиры похитили имущество на общую сумму 2 миллионов 96 тысяч рублей, добавили в столичном главке.

За период с 2007 по 2017 годы обвиняемые совершили пять нападений в Москве.

В ходе расследования уголовного дела были проведены генетические, баллистические, портретные, трассологические и иные судебные экспертизы. Допрошены более 300 свидетелей по уголовному делу. В ведомстве отметили, что во время обысков был обнаружено оружие - гранаты и другие боеприпасы.

Фигуранты дела обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 209 УК РФ (участие в устойчивой вооружённой группе), частью 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух и более лиц), частью 3 статьи 222 УК РФ (приобретение и хранение огнестрельного оружия), частью 4 статьи 162 УК РФ (разбой с незаконным проникновением в жилище в особо крупном размере, с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевших).

Уголовное дело направлено в суд.

Лидер банды, москвич Балихин был задержан в апреле 2012 года, тогда ему было 37 лет. В октябре 2014 года суд в Москве вынес приговор трем участникам "банды желтых хризантем", признав их виновными в убийствах девяти человек. Балихин был приговорен к пожизненному сроку в колонии особого режима, Виктор Якубив - к 14 годам лишения свободы, Марат Юсупов - к 19 годам колонии строгого режима".

Свое название группировка получила после того, как стало известно, что во время одного из убийств преступники спрятали оружие в букете желтых хризантем.