Жителя Башкирии обвинили в покушении на убийство инспектора Минприродопользования

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Следователи возбудили уголовное дело в отношении 21-летнего жителя Кумертау, выстрелившего в голову инспектору Минприродопользования Башкирии, сообщила пресс-служба республиканского в субботу.

Расследование ведется по статье о покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ).

Ранее сообщалось, что нападения на инспектора было совершено в поле в Кугарчинском районе Башкирии. Он осматривал территорию в ходе рейда по охране окружающей среды. После выстрела обвиняемый вместе с другим мужчиной скрылся на автомобиле "УАЗ". Инспектору была оказана медицинская помощь.

Фигурант дела был задержан сотрудниками ГИБДД на трассе Уфа-Оренбург. Следователи установили, что он стрелял из сигнального пистолета, переделанного под боевой патрон.