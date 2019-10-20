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РПЦ раскритиковала мужчин, у которых главная радость - смотреть футбол

РПЦ раскритиковала мужчин, у которых главная радость - смотреть футбол
Священник Францисканского ордена и монахини монастыря Непорочного зачатия следят за матчем сборной Бразилии на ЧМ-2014
Фото: Reuters

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов раскритиковал мужчин, для которых главной радостью в жизни стал просмотр футбольных матчей.

"Всю жизнь - "Зенит", "Спартак"... А потом выпили, закусили, потом баня, рыбалка, потом "Зенит", "Спартак". И это что - жизнь, что ли? От "Зенита" до "Спартака", - сказал священник в эфире телеканала "Союз", отвечая на вопросы в программе "Беседы с батюшкой".

Поводом для обращения к теме футбола стал звонок зрительницы, которая рассказала, что ее муж после многих лет пьянства решил покончить с собой. "Он запил - с какого горя? Потом от какого ума решил в петлю залезть? Неужели до того напился, что тоска замучила, совершенно черная, безнадежная, уже душа в аду... Что случилось?" - спросил священник.

"Ну ты по улицам ходишь - храм видишь? Ну ты хоть зайди, посмотри, хоть послушай, ну купи книжечку, ну почитай! Нельзя ж только "Зенит", Спартак", - сказал отец Димитрий.

РПЦ

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