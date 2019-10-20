Микроавтобус улетел в кювет из-за кабана на трассе Москва-Уфа

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Микроавтобус съехал в кювет на автодороге Москва-Уфа в Дюртюлинском районе Башкирии, сообщил в воскресенье в соцсети главный госавтоинспектор республики Динар Гильмутдинов.

По его словам, авария зарегистрирована на 1233 км автодороги. По предварительным данным, 39-летний уфимец, управляя автобусом "Ford Transit", допустил съезд в кювет. В результате ДТП три пассажира были госпитализированы, отметил он.

Гильмутдинов уточнил, что автобус с одиннадцатью пассажирами двигался по маршруту Казань-Уфа.

Водитель сообщил инспекторам, что съехал в кювет из-за кабана, внезапно выскочившего на дорогу.